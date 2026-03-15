World Baseball Classic 2026 il Venezuela rimonta il Giappone di Ohtani e sfiderà l’Italia in semifinale

Al World Baseball Classic 2026, il Venezuela ha rimontato il Giappone di Ohtani e si è qualificato per le semifinali, dove affronterà l’Italia. La partita si è conclusa con la vittoria del Venezuela dopo un incontro molto combattuto. La sfida tra le due nazionali si è svolta nella notte italiana e ha visto protagonisti diversi giocatori chiave da entrambe le parti.

Arriva una notizia importante al World Baseball Classic 2026. Nella notte italiana infatti il Venezula in rimonta ha battuto la corazzata del Giappone e lancerà quindi il guanto di sfida all’Italia in semifinale dopo aver battuto i nipponici per 5-8 raddrizzando una partita che si era non poco complicata. I sudamericani hanno cominciato bene la disputa, mettendo a referto un sigillo già nel primo inning per merito di un fuoricampo di Ronald Acuna. Ma la gioia dura poco perché, una volta passati in attacco, gli asiatici ripristinano istantaneamente gli equilibri con un altro homers firmato dalla leggenda Ohtani. I venezuelani non ci stanno e, già nella seconda ripresa, a vanzano ancora di un’unità con un doppio di Torres. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Baseball Classic 2026, il Venezuela rimonta il Giappone di Ohtani e sfiderà l’Italia in semifinale Articoli correlati Leggi anche: Italia nella storia del baseball: Portorico battuto 8-6, azzurri in semifinale al World Baseball Classic Leggi anche: Quando la semifinale dell’Italia al World Baseball Classic 2026? Orario, avversaria, tv, streaming Aggiornamenti e contenuti dedicati a World Baseball Classic Temi più discussi: World Baseball Classic 2026: programma, orari, tutte le partite dell'Italia e dove vedere in diretta; World Baseball Classic, l'Italia supera il Brasile all'esordio per 8-0; Classifica World Baseball Classic 2026: l’Italia aggancia gli USA prima delle partite decisive; World Baseball Classic 2026: le date, dove vederla, favoriti e le partite dell'Italia. LIVE Italia-Porto Rico 8-6, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: AZZURRI TRA LE PRIME 4 AL MONDOOOOO!!!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.47 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buona notte. Un saluto sportivo. 23.45 L'Italia chiude con ... oasport.it Quando la semifinale dell’Italia al World Baseball Classic 2026? Orario, avversaria, tv, streamingSarà semifinale per l'Italia al World Baseball Classic. Mai raggiunto prima d'ora, il penultimo atto porta gli azzurri a Miami in un'edizione 2026 che non ... oasport.it Italia da sogno! Gli azzurri battono Portorico 8-6 e centrano una storica semifinale al World Baseball Classic, nella notte tra lunedì e martedì la sfida con la vincente del match tra Venezuela e Giappone. Non smettete di farci sognare ragazzi facebook ITALIA in SEMIFINALE nel World Baseball Classic! Per la prima volta nella storia. Battuta nei quarti anche Portorico 8-6! Saranno per lo più americani, ma ci tengono alla maglia azzurra. Eccome se ci tengono. Martedì all’1.00, sfideremo una tra Giappone e Ve x.com