Curling l’Italia lotta per sette end con il Canada e poi incappa nel quarto ko ai Mondiali femminili

L’Italia ha affrontato il Canada in una sfida di curling ai Mondiali femminili 2026, combattendo con determinazione per sette end. Dopo aver dato battaglia per gran parte dell’incontro, le italiane sono state comunque sconfitte nel corso del quarto turno. La partita si è conclusa con la squadra italiana che ha subito una sconfitta e ha concluso la gara senza vittorie.

L’Italia ha lottato con grande caparbietà per sette end contro il Canada ai Mondiali 2026 di curling femminile e si è trovata anche in parità (5-5) contro le padrone di casa sul ghiaccio di Calgary, ma nel momento caldo del confronto è emerso tutto il tasso tecnico della compagine nordamericana, capace di operare lo strappo risolutore e di vincere con il punteggio di 9-6, difendendo la propria imbattibilità in questa rassegna iridata (cinque successi in altrettanti incontri disputati). La skip Stefania Constantini, la vice e third Giulia Zardini Lacedelli, la second Elena Mathis e la lead Marta Lo Deserto sono incappate nella quarta battuta d’arresto ai Mondiali, rimanendo al decimo posto in classifica generale con una sola vittoria all’attivo su cinque partite giocate. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Curling, l’Italia lotta per sette end con il Canada e poi incappa nel quarto ko ai Mondiali femminili Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Canada 2-6, Olimpiadi curling in DIRETTA: un solo punto per gli azzurri nel quarto end LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Contenuti e approfondimenti su Curling l'Italia lotta per sette end... Temi più discussi: Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del Sud; Curling: la Lettonia mette il turbo a metà gara e batte l’Italia. Quarta sconfitta alle Paralimpiadi; Italia-Corea del Sud oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; Curling: l’Italia si arrende alla Cina alle Paralimpiadi. Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri. Curling: l’Italia lotta fino all’ultimo alle Paralimpiadi, ma in semifinale va la Corea del SudL'Italia lotta con le unghia e con i denti fino alla fine, ma dice addio al sogno semifinale e saluta così le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli ... oasport.it Curling paralimpico a Milano-Cortina 2026: l’Italia cede alla Cina e agli Stati Uniti, ma lotta fino all’ultimo endNel torneo misto gli azzurri cedono 3-5 alla bicampionessa paralimpica Cina, stasera contro gli USA. Nel doppio misto wheelchair Bertò e Ioriatti perdono 5-7 co ... sportface.it I segreti del curling spiegati da #Mosaner tra storie, tattiche e aneddoti: "Quei messaggi dei giocatori dell' #Inter..." x.com SERVE IL NOSTRO TIFO È un momento delicato ai Mondiali femminili di curling. Dopo un inizio complicato e la vittoria contro l’Australia, ci aspetta un doppio incontro a Calgary. Alle 16 italiane il Team Constantini sfida la Norvegia, alle 21 le padrone di - facebook.com facebook