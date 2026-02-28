Tajani | pronti ad evacuare gli italiani presenti in Iran Nelle scorse ore l' attacco israeliano 24 morti in una scuola Ita Airways | sospesi collegamenti con Tel Aviv

Il ministro degli Esteri ha annunciato che le autorità sono pronte a evacuare gli italiani presenti in Iran in risposta alle recenti tensioni. Nelle ultime ore, un attacco israeliano ha causato la morte di 24 persone in una scuola, mentre Ita Airways ha sospeso i voli con Tel Aviv fino al 7 marzo. La situazione rimane sotto stretta attenzione delle autorità italiane.

Ita Airways è fra le varie compagnie aeree che hanno sospeso i voli di collegamento con Tel Aviv. Fino al 7 marzo. Sono anche sospesi i voli sospesi da e per Dubai fino a domani. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un altro volo o il rimborso. Il ministro degli Esteri ha detto che l'Italia è pronta ad evacuare dall'Iran i nostri connazionali presenti in quel territorio. i rischi nel Paese asiatico di sono fatti gravissimi dopo l'attacco israeliano stamattina. Fra le conseguenze riscontrate il bombardamento di una scuola a Minab, 24 morti. L'Iran ha risposto con bombe contro Israele. Si registrano feriti in alcune città.

Tajani: pronti ad evacuare gli italiani presenti in Iran Nelle scorse ore l'attacco israeliano, 24 morti in una scuolaIl ministro degli Esteri ha detto che l'Italia è pronta ad evacuare dall'Iran i nostri connazionali presenti in quel territorio.

Medio Oriente, Ita Airways cancella le rotte: sospesi i voli per Tel Aviv e stop su DubaiFiumicino, 28 febbraio 2026 – La crisi in Medio Oriente, dove è in corso l’offensivo in Iran da parte di Stati Uniti ed Israeli con forti...

Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

Tajani, pronti ad evacuare gli italiani rimasti in IranLa situazione è molto preoccupante, già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran. Siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, come ab ... ansa.it

I video delle bombe sulle città dell'Iran. Le immagini: https://cityne.ws/D621e Sui social media sono stati pubblicati diversi video dei bombardamenti nelle città iraniane. Si vedono jet militari nei cieli di Teheran, si sentono esplosioni. In un video alcune donne - facebook.com facebook

Stati Uniti e Israele hanno avviato un’operazione militare contro l’Iran, con raid che nelle prime ore del mattino di sabato 28 febbraio hanno colpito diversi obiettivi nel Paese. Esplosioni sono state segnalate nella capitale Teheran e in numerose altre città x.com