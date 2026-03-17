Israele | uccisi Ari Larijani e il comandante Soleimani Attacchi all’ambasciata Usa a Baghdad – La diretta

Nel diciottesimo giorno di conflitto, sono stati segnalati l’uccisione di Ari Larijani e del comandante Soleimani in Israele. Nel frattempo, a Beirut sono stati effettuati bombardamenti da parte di aerei israeliani, mentre a Baghdad si sono verificati attacchi con droni contro l’ambasciata statunitense. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.

Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. L’Idf ha ucciso il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ari Larijani e il comandante Soleimani in Libano. Intanto l’Australia fa sapere che non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa il 20% di tutto il commercio di petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Open.online

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