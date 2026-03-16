Hormuz no dell' Europa a Trump | guerra poco chiara |  Israele | attacchi a Teheran e Beirut Baghdad droni su ambasciata Usa 

Da xml2.corriere.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Europa ha respinto la richiesta di intervento di Trump a Hormuz, mantenendo una posizione di neutralità. Nel frattempo, Israele ha condotto attacchi su obiettivi a Teheran e Beirut, mentre a Baghdad un drone ha colpito l’ambasciata statunitense. La presidente del Consiglio ha dichiarato che intervenire significherebbe un coinvolgimento diretto, e a Bruxelles 27 stati membri hanno deciso di mantenere invariata la missione Aspides per proteggere le petroliere dall’Iran.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Ci sono timori che sono più forti di certe minacce: entrare in guerra è uno scenario che l’Unione europea non intende rischiare. Gli Stati membri hanno prestato la massima attenzione per evitarlo quando la guerra era (ed è) quella scatenata dalla Russia contro l’Ucraina e il copione si ripete con il conflitto promosso da Stati Uniti e Israele contro l’Iran.  Il presidente Usa Donald Trump ha avuto l’effetto di compattare i ministri degli Esteri dei Ventisette, che hanno escluso l’invio di navi da guerra nello Stretto di Hormuz: «Nei nostri colloqui è emersa la chiara volontà di rafforzare Aspides. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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