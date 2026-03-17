Israele afferma di aver ucciso Ali Larijani, capo della sicurezza iraniana, in un raid aereo notturno. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Reuters e confermata dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. La rivelazione riguarda anche Gholamreza Soleimani, coinvolto nell’operazione. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui tempi o sulle modalità dell’azione.

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha rivelato che il capo della sicurezza iraniana, Ali Larijani, sarebbe stato ucciso in un raid aereo israeliano durante la notte. Queste le sue parole: «Sono appena stato informato dal capo di stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Larijani e il capo dei Basij sono stati eliminati questa notte e si sono uniti al capo del programma di annientamento Khamenei e a tutti i criminali dell’asse del male nelle profondità dell’inferno». Alcuni media iraniani, tuttavia, negano la veridicità della notizia e hanno pubblicato un messaggio del Segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale dell’ Iran. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Israele sostiene di aver ucciso Ali Larijani e Gholamreza Soleimani

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