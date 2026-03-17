Un attacco israeliano in Iran ha causato la morte di Gholamreza Soleimani, comandante delle forze paramilitari Basij e figura di rilievo della Repubblica Islamica. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali iraniane. Soleimani era noto per il suo ruolo nelle forze di sicurezza e aveva una posizione di leadership tra i membri dei Basij.

Un attacco israeliano in Iran avrebbe ucciso Gholamreza Soleimani, figura di spicco della Repubblica Islamica nonché comandante delle forze paramilitari Basij. Insieme a lui, nel corso degli stessi raid notturni, avrebbe perso la vita anche Ali Larijani, il segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale iraniano. Per quanto riguarda Soleimani, la notizia della sua morte non è ancora stata confermata da Teheran e, nel momento in cui scriviamo, non è ancora chiaro se l'uomo sia stato eliminato o risulti soltanto ferito. Se l'indiscrezione dovesse rivelarsi esatta si tratterebbe di un duro colpo inferto all'Iran. Chi era Gholamreza Soleimani.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Chi era Gholamreza Soleimani, il leader dei Basij ucciso da Israele

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