Questa notte, in Iran, sono stati uccisi Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, e Gholamreza Soleimani, comandante dei Basij. Nel frattempo, a Baghdad, è stato condotto un attacco con droni e razzi contro l’ambasciata degli Stati Uniti. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui responsabili degli attacchi o sulle circostanze.

Il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano, Ali Larijani, è stato ucciso questa notte insieme al comandante dei Basij. Lo ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, dopo aver ricevuto un aggiornamento in questo senso dall’Idf. Lo riportano i media israeliani. L'uccisione di Soleimani "L'aeronautica Militare israeliana, agendo sulla base delle informazioni di intelligence ha preso di mira ed eliminato Gholamreza Soleimani, che da sei anni operava come comandante dell'unità Basij, le forze che fanno parte dell'apparato armato del regime iraniano". Lo comunica l' Idf... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Idf: "Uccisi in Iran Ali Larijani e il capo dei Basij Gholamreza Soleimani". Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa a Baghdad

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