Durante la notte, l'esercito israeliano ha condotto un'operazione che ha portato alla morte di Ali Larijani, figura di rilievo del regime iraniano. Il primo ministro israeliano ha dato l'ordine di attacco contro rappresentanti delle autorità iraniane, coinvolgendo figure di spicco del governo di Teheran. L'evento si è verificato nel contesto di azioni militari ordinate dal governo israeliano.

Durante la notte, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato un attacco contro figure di spicco del regime iraniano. Tra gli obiettivi c’era anche Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, regista della repressione delle proteste di gennaio. Dopo la morte della Guida suprema, Ali Khamenei, Larijani era per molti l’uomo che comandava dentro la Repubblica islamica dell’Iran. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha detto che Larijani è stato eliminato. L’altro bersaglio dell’attacco notturno è stato Gholamreza Suleimani, capo della milizia paramilitare dei Basij, i picchiatori responsabili di molti degli omicidi durante la repressione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele dice di avere ucciso Ali Larijani

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