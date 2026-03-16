Bimbo trapiantato Regione Campania dispone ispezione straordinaria per gravi criticità al Monaldi

La Regione Campania ha disposto un'ispezione straordinaria presso l'ospedale Monaldi in seguito alle gravi criticità emerse nel caso del bambino napoletano deceduto dopo un trapianto di cuore. Il piccolo Domenico Caliendo aveva subito settimane di sofferenza prima di perdere la vita. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e ha portato alla creazione di una fondazione dedicata alla memoria del bambino.

Arrivano nuovi sviluppi dalla vicenda del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di Napoli morto dopo settimane di sofferenze a causa del trapianto di un cuore danneggiato e a cui è stata intitolata una fondazione per evitare che fatti simili si ripetano. L’attività istruttoria avviata dalla Regione Campania sulle gravi disfunzioni emerse nella gestione dell’ Aorn Ospedali dei Colli “ha restituito un quadro estremamente preoccupante”. A dirlo è il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha annunciato l’adozione di una prima serie di misure “che intendono rispondere all’esigenza prioritaria di proteggere i pazienti, riorganizzare il sistema e accertare le responsabilità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bimbo trapiantato, Regione Campania dispone ispezione straordinaria per gravi criticità al Monaldi Articoli correlati Cuore “bruciato” nel trapianto del bimbo all’ospedale Monaldi, la Regione Campania dispone una ispezioneCaso Monaldi, il governatore Roberto Fico prende posizione: "È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce". Cuore bruciato, la Regione dispone ispezione nell’azienda ospedaliera: “Quadro di gravi criticità”La Regione Campania ha disposto un’ispezione nell’azienda ospedaliera dei Colli, da cui dipende l’ospedale Monaldi, la struttura dove è stato... Tutto quello che riguarda Regione Campania Temi più discussi: Bimbo trapiantato, un secondo esposto presentato a Bolzano; Morte Domenico, la Regione Campania chiede spiegazioni al Monaldi sul cardiochirurgo in aspettativa per incompatibilità ambientali; Il giallo del chirurgo esiliato a Londra: la Regione Campania chiede chiarimenti al Monaldi dopo la morte del piccolo Domenico; Monaldi, chi sostituisce i medici sospesi dopo la morte del piccolo Domenico. Morte Domenico, la Campania ordina ispezione dell'azienda ospedaliera | Chiuso il programma trapianti del Monaldi: tutti i problemiLa Regione ha ordinato un'ispezione del Monaldi e della sua azienda, introducendo una serie di standard da rispettare per poter riprendere le attività ... tgcom24.mediaset.it Bimbo trapiantato, al Monaldi in 100 per esprimere solidarietà a Guido OppidoSi chiamano Gaia, Gabriele, Michele, Karol e Gioia e hanno tutti una cosa in comune: sono stati operati e salvati dal cardiochirurgo Guido Oppido. (ANSA) ... ansa.it Divieto di vendita dei biglietti per i settori locali ai residenti nella Regione Campania #Avellino - facebook.com facebook Regione Campania: assunzioni per ausiliari con licenza media presso Archivio Notarile di Benevento Info e requisiti nel primo commento x.com