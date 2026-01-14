L'analisi dei recenti casi di cronaca rivela come alcuni immigrati con precedenti e ancora presenti sul territorio abbiano commesso omicidi, nonostante siano stati segnalati per l'espulsione. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione dell'immigrazione e sulla tutela della sicurezza pubblica, evidenziando le criticità di un sistema che, a volte, sembra piegarsi a logiche politicamente corrette a discapito della prevenzione e della giustizia.

Roma, 14 gen – Gli omicidi di Pamela Mastropietro, Desirèe Mariottini, Iris Setti, Franca Marasco, Rossella Nappini, Antonia D’Amico, Hui Zhou, Stefania Maria Rosa Dusi, Alice Neri, Santo Re, don Roberto Malgesini, David Raggi, Ashley Olsen, Aurora Livoli e Alessandro Ambrosio hanno un cosa in comune: i loro assassini erano clandestini e gravati da precedenti, spesso già raggiunti da un decreto di espulsione o da un foglio di via mai effettuati. Erano tutti ancora in Italia, liberi di uccidere. Sembrerebbe che la giustizia si sia piegata al politicamente corretto, sacrificando su tale altare le vite di donne e uomini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Immigrati criminali non espulsi e liberi di uccidere: la giustizia italiana piegata al politicamente corretto

Leggi anche: Atreju, lode alla cultura nazionalpopolare e critica al politicamente corretto: la lezione di Venier, Greggio, Liorni e Conti

Leggi anche: Enzo Salvi: "Il politicamente corretto muore in tv e sui social. La romanità? Unica al mondo"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Migranti e mancate espulsioni, perché gli assassini di Aurora e del capotreno erano liberi?.

Immigrati/Maroni: Moratti non ha equiparato clandestini-criminali - criminali Sindaco Milano: "clandestini senza lavoro delinquono" Milano, 10 mag. ecodibergamo.it

L'intervista a #skytg24 del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari sul tema sicurezza: carceri, criminalità giovanile, espulsioni degli immigrati irregolari, rafforzamento dell'operazione strade sicure e contrasto alla violenza di genere. x.com

La strage infinita. Dopo la ragazza di 19 anni strangolata a Milano, il menù del giorno degli immigrati clandestini e dei pazzi criminali provenienti da tutto il mondo ci consegna un capotreno ammazzato nella stazione di Bologna e un minorenne accoltellato a s facebook