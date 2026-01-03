Per Maduro azione simile a Bin Laden e SaddamHussein | le accuse Usa cosa rischia

Le recenti notizie provenienti dal Venezuela segnalano l'arresto del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze americane, un episodio che ha suscitato molte discussioni a livello internazionale. Le accuse rivolte a Maduro, paragonate a quelle rivolte a figure come Bin Laden e Saddam Hussein, aprono un dibattito sulle implicazioni legali e politiche di questa operazione. Di seguito, analizziamo i dettagli e i possibili rischi di questa vicenda.

(Adnkronos) – ''Uno sviluppo assolutamente sorprendente'' quello che si è registrato nelle scorse ore in Venezuela, con l'intervento dell'esercito americano che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e il suo trasferimento fuori dal Paese. Uno sviluppo ''paragonabile solo all'operazione contro Osama bin Laden e alla cattura di Saddam Hussein di quasi 20 anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

