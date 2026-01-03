Per Maduro azione simile a Bin Laden e SaddamHussein | le accuse Usa cosa rischia

Le recenti notizie provenienti dal Venezuela segnalano l'arresto del presidente Nicolás Maduro da parte delle forze americane, un episodio che ha suscitato molte discussioni a livello internazionale. Le accuse rivolte a Maduro, paragonate a quelle rivolte a figure come Bin Laden e Saddam Hussein, aprono un dibattito sulle implicazioni legali e politiche di questa operazione. Di seguito, analizziamo i dettagli e i possibili rischi di questa vicenda.

(Adnkronos) – ''Uno sviluppo assolutamente sorprendente'' quello che si è registrato nelle scorse ore in Venezuela, con l'intervento dell'esercito americano che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e il suo trasferimento fuori dal Paese. Uno sviluppo ''paragonabile solo all'operazione contro Osama bin Laden e alla cattura di Saddam Hussein di quasi 20 anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: “Come Saddam e Bin Laden”. Trump spiazza tutti su Maduro: l'analisi della Cnn Leggi anche: Morto il premio Pulitzer Peter Arnett. Per la Cnn intervistò Saddam e Bin Laden La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Serie A, oggi Juve-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla; Gomorra – Le origini, Marco D’Amore: “Parla ai giovani di oggi costretti a un mondo feroce”; Oggi iniziano i saldi invernali 2026, dai cambi ai pagamenti cosa c’è da sapere; Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla. Per Maduro "azione simile a Bin Laden e Saddam"Hussein": le accuse Usa, cosa rischia - Il leader venezuelano sarà processato ''Uno sviluppo assolutamente sorprendente'' quello che si è reg ... adnkronos.com

Il rovesciamento di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura. Il modo in cui è stato fatto desta però molta preoccupazione. Ci auguriamo che la situazione trovi subito una stabilizzazione con il coinvolgimento dell’op x.com

Radio1 Rai. . #Venezuela Maduro: "Gravissima aggressione degli USA". Colpiti con attacchi aerei siti strategici e militari a Caracas e negli stati di Miranda, Aragua e La Guaira. Attivati i piani di difesa nazionali. Nessun commento dal Pentagono. L'azione ord - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.