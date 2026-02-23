La torta del Presidente il trailer il film scelto dall’Iraq per concorrere agli Oscar

Il regista ha scelto di raccontare la sua infanzia in Iraq durante il regime di Saddam, motivato dal desiderio di esplorare un mondo a lui caro. La decisione nasce dalla voglia di condividere ricordi personali e di mostrare le sfide di quegli anni attraverso il suo primo film. La pellicola, intitolata

INTERVISTA Jennifer Garner: "L'equilibrio tra maternità e lavoro è difficile. Perdi sempre un po' te stessa" “La storia proviene dai miei ricordi d'infanzia, trascorsa in Iraq durante il regime di Saddam. Per il mio primo lungometraggio, volevo affrontare un argomento, un mondo, un tema e dei personaggi che mi fossero familiari. Ero determinato a trasformare questi ricordi in un film su quel periodo in Iraq, descrivendo la realtà quotidiana della sua gente, ma soprattutto celebrando il potere dell'amore e dell'amicizia”. Parole di Hasan Hadi, regista iracheno (ma anche giornalista, scrittore e professore universitario a contratto) de La torta del Presidente, pellicola d'esordio definita “un vero gioiello”. 🔗 Leggi su Today.it

Arco: il trailer del film d’animazione nominato agli OscarScopri il trailer del film d’animazione Arco, candidato agli Oscar 2024.

“Sinners – I peccatori”, il trailer del film candidato a 16 Oscar“Sinners – I peccatori”, diretto da Ryan Coogler, è il film che ha ottenuto il maggior numero di nomination nella storia degli Oscar, con 16 candidature.

LA TORTA DEL PRESIDENTE (2026) | Trailer italiano del film di Hasan Hadi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: ‘Barry Lyndon’ torna in sala in una nuova versione 4k; Perché la sentenza della Corte Suprema sui dazi è anche la rivincita della democrazia; Dallo stadio all’Academy per giovani: il piano di Infantino nel Board di Trump per Gaza è puro sportwashing; Carnevale di Arco, festa anche alla Fondazione con una maxi torta.

La torta del Presidente, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Hasan Hadi. Un film con Sajad Mohamad Qasem, Rahim AlHaj, Waheed Thabet Khreibat, Baneen Ahmad Nayyef. Da giovedì 19 marzo al cinema. mymovies.it

La torta del Presidente, in perfetto equilibrio tra fiaba e realtàPrimavera 1990. Sull’Iraq pesano le sanzioni dell’ONU. Eppure, nonostante la carestia, come ogni anno, in tutte le scuole del Paese è obbligatorio festeggiare il compleanno del presidente Saddam ... mymovies.it

Il pranzo sociale è servito! Con il discorso della presidente e un menù d’eccellenza pensato ed elaborato dalle cuoche Angela e Morena, il pranzo è stato un successo. Dopo il taglio della torta, opportunamente a tema, sono stati estratti i biglietti della l - facebook.com facebook