Iran Usa varano nuove sanzioni Teheran | Trump ci ha detto che non attaccherà

Gli Stati Uniti hanno implementato nuove sanzioni nei confronti di funzionari iraniani coinvolti nella repressione delle proteste in atto da settimane in Iran. Teheran ha dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni da Trump che non ci saranno attacchi militari imminenti. La misura si inserisce nel quadro delle tensioni tra i due paesi, con un focus sulla situazione politica e sui diritti umani in Iran.

Gli Stati Uniti hanno varato nuove sanzioni contro i funzionari iraniani ritenuti responsabili della repressione violenta delle proteste in corso da settimane in Iran. Il segretario al Tesoro, Scott Bessent, ha annunciato provvedimenti contro "gli artefici della brutale repressione" e contro "le reti bancarie ombra che consentono all'élite iraniana di rubare e riciclare i profitti generati dalle risorse naturali del Paese". Tra i funzionari sanzionati c'è Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale. Anche l' Ue ha fatto sapere, tramite la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, di star lavorando a nuove sanzioni per le autorità responsabili delle violenze contro i manifestanti.

La comunità iraniana a Genova domani alle 12 manifesterà in piazza Matteotti facebook

