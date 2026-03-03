Trump deluso da Starmer | Non ci ha aiutati contro l’Iran Prima avevamo una relazione solida

Un rappresentante statunitense ha espresso delusione nei confronti del leader laburista britannico, accusandolo di non aver fornito supporto nelle questioni legate all’Iran. Secondo quanto riferito, in passato c’era una relazione più forte tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, ma questa connessione si sarebbe indebolita con il nuovo governo britannico. La tensione tra i due paesi sembra essere aumentata negli ultimi tempi.

Il rapporto tra Usa e Regno Unito non è più quello di una volta, soprattutto dopo l’ascesa dei laburisti al potere. Donald Trump, in un’intervista al Sun, ha confessato di essere rimasto deluso da Keir Starmer, che non ha supportato la campagna militare americana in Iran. Per il presidente Usa, l’inquilino di Downing street «non è stato utile». Parole forti che segnano un’evidente frattura nel panorama diplomatico occidentale. Successivamente, Trump ha sottolineato che il rapporto con Londra «non è più come prima. Era la relazione più solida di tutti e adesso abbiamo una relazione molto forte con altri Paesi». Così The Donald ha commentato il rifiuto dell’Inghilterra di concedere le basi a Cipro agli Stati Uniti per attaccare Teheran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

