Iran cresce la tensione Trump | Sono deluso

La tensione tra Stati Uniti e Iran aumenta dopo il terzo incontro a Ginevra, mediato dall'Oman, che si è concluso recentemente. Le due parti si sono incontrate per discutere questioni legate alle relazioni e alle recenti escalation nella regione del Medio Oriente. La situazione resta sotto osservazione mentre le negoziazioni continuano a coinvolgere rappresentanti di entrambi i paesi.

Donald: "Detesto la forza ma ogni tanto va usata". Israele, arriva Rubio: l'ambasciata Usa si svuota Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo il terzo round di colloqui a Ginevra tra Usa e Iran mediati dall'Oman, considerata una delle ultime possibilità per scongiurare un conflitto. Il presidente americano Donald Trump sottolinea che Teheran non sta dicendo le parole magiche, ovvero niente armi nucleari. «Stiamo negoziando», aggiunge, precisando che nel Paese potrebbe esserci oppure no un cambio di regime. Tuttavia, se da un lato ripete che «andrà tutto bene» e «mi piacerebbe non» usare la forza militare, dall'altro ammette che «qualche volta va fatto», e che «non è contento» di come vanno le trattative.