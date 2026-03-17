Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non necessitano della NATO per affrontare le sfide militari. La sua affermazione è arrivata in un momento in cui gli alleati non hanno ancora deciso di creare una coalizione militare, nonostante le richieste di invio di navi da guerra per riaprire lo Stretto di Hormuz. La situazione coinvolge le petroliere rimaste bloccate a causa dello scoppio del conflitto.

"Gli Stati Uniti non hanno bisogno della Nato". Donald Trump non ha raccolto consensi tra gli alleati per formare una coalizione per inviare navi da guerra a riaprire lo Stretto di Hormuz e far uscire le mille petroliere rimaste intrappolate con lo scoppio della guerra. E così, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa, il presidente degli Stati Uniti ha descritto il rifiuto alle sue richieste come un "errore molto sciocco", aggiungendo: "Tutti sono d'accordo con noi, ma non vogliono aiutarci. E noi, sapete, noi come Stati Uniti, dobbiamo ricordarcelo perché pensiamo che sia piuttosto scioccante". Trump ha aggiunto di ritenere che l'Europa avrebbe inviato dragamine per assistere all'operazione nello stretto, aggiungendo che non si trattava di "un grosso problema", ma che era "ingiusto" nei confronti degli Usa non mandarli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, Trump: "Non abbiamo bisogno della Nato per vincere la guerra"

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