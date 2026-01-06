I Volenterosi sull' Ucraina | missione civile e militare europea sul campo Meloni | Alta convergenza ma no a invio di truppe italiane

L’Europa si impegna in una missione civile e militare in Ucraina, con la presenza di volontari e supporto strategico. La premier Meloni sottolinea l’assenza di invio di truppe italiane, pur evidenziando un’ampia convergenza politica. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco attraverso tecnologie avanzate come droni e satelliti, evidenziando l’importanza di un approccio coordinato e misurato nella gestione del conflitto.

Parigi, bozza Volenterosi sull'Ucraina - Secondo la bozza di dichiarazione finale, i leader insieme agli inviati Usa e Zelensky si dichiarano "pronti" a fornire a Kiev ... rainews.it

Ucraina, i Volenterosi riuniti a Parigi. La bozza: “Sostegno Usa a forza multinazionale in caso di attacco russo” - Leader europei e emissari americani discutono garanzie di sicurezza per Kiev e l'ipotesi di una forza multinazionale post- ilfattoquotidiano.it

Meloni oggi al vertice dei Volenterosi. Sulla Groenlandia impossibile difendere il trumpismo ilsole24ore.com/art/meloni-ogg… x.com

Con un tempismo diplomaticamente singolare, i leader europei della “coalizione dei volenterosi” hanno accelerato ieri sulla possibilità di ottenere una soluzione al conflitto russo-ucraino, proprio mentre tra Kiev e Mosca si scatenava una polemica a distanza s - facebook.com facebook

