I Volenterosi sull' Ucraina | missione civile e militare europea sul campo Meloni | Alta convergenza ma no a invio di truppe italiane

L’Europa si impegna in una missione civile e militare in Ucraina, con la presenza di volontari e supporto strategico. La premier Meloni sottolinea l’assenza di invio di truppe italiane, pur evidenziando un’ampia convergenza politica. Secondo il Financial Times, gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco attraverso tecnologie avanzate come droni e satelliti, evidenziando l’importanza di un approccio coordinato e misurato nella gestione del conflitto.

Il Financial Times: «Gli Stati Uniti monitoreranno il cessate il fuoco in Ucraina con droni e satelliti». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

