Dall'inizio della guerra in Iran, le azioni delle principali compagnie petrolifere sono salite fino a raggiungere livelli record, con Eni che ha registrato un aumento del 13%. Complessivamente, il valore delle compagnie petrolifere è cresciuto di circa 130 miliardi di euro, provocando un’impennata dei prezzi mondiali di petrolio e gas. La situazione ha avuto un impatto diretto sui mercati energetici internazionali.

Dall'inizio della guerra in Iran, le azioni delle grandi compagnie petrolifere hanno raggiunto livelli record, innescando impennate storiche dei prezzi sui mercati globali del petrolio e del gas. Il valore di mercato complessivo delle sei principali società occidentali quotate in borsa è aumentato di 130 miliardi di dollari nelle due settimane successive ai primi attacchi di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, uno dei principali produttori mondiali di greggio. Lo shock energetico causato dal conflitto ha portato a valutazioni di mercato record per Shell, la più grande compagnia petrolifera europea quotata a Londra, e per le statunitensi ExxonMobil e Chevron. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra in Iran, aumentato di 130 miliardi il valore delle compagnie petrolifere. Eni +13%

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