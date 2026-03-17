Guerra in Iran capo della sicurezza Larijani e comandante dei Basij Soleimani uccisi da Israele | chi erano

Israele ha annunciato di aver ucciso il capo della sicurezza Larijani e il comandante dei Basij Soleimani. Larijani era responsabile della sicurezza in Iran, mentre Soleimani comandava la forza paramilitare dei Basij. Entrambi sono stati eliminati in operazioni condotte da Israele. La notizia riguarda due figure di rilievo nel panorama militare e di sicurezza iraniano.

Il comandante della milizia Basij Gholamreza Soleimani e il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniana Ali Larijani sarebbero stati uccisi da Israele nel corso della guerra in Iran. La notizia è stata confermata dall’Idf, ma sui social è spuntata una nota attribuita a Larijani dopo il decesso. Larijani e Soleimani uccisi da Israele nella guerra in Iran Chi era Gholamreza Soleimani e cos'è la milizia Basij Chi era Ali Larijani Larijani e Soleimani uccisi da Israele nella guerra in Iran Israele ha annunciato di aver ucciso il comandante dell’unità Basij Gholamreza Soleimani e il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran Ali Larijani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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