Secondo un rapporto di Oxford Economics, l'aumento dei prezzi del petrolio potrebbe portare a una riduzione dello 0,3% fino all’1% del PIL della zona euro. Questa variazione si tradurrebbe anche in un innalzamento dell’inflazione che potrebbe superare il 3% e arrivare al 4%, a seconda di come si evolveranno i prezzi del greggio.

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - I rialzi dei prezzi del petrolio potrebbero bruciare dallo 0,3% all'1% del pil della zona euro e far salire l'inflazione oltre 3% o anche al 4%, in base all'evoluzione dei listini del greggio. Sono gli scenari delineati da Oxford Economic in una analisi sulle ripercussioni del conflitto in Medio Oriente sulla crescita dei paesi della moneta unica. "Sebbene cerchiamo di guardare oltre le forti fluttuazioni giornaliere dei prezzi del petrolio, il conflitto con l'Iran comporta un rischio al rialzo per le nostre previsioni sui prezzi del petrolio e sull'inflazione e un rischio al ribasso per le nostre proiezioni sulla crescita del pil", afferma il centro ricerche sui rischi di uno shock energetico maggiore delle attese nella zona euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Iran: Oxford Economics, rialzo petrolio rischia bruciare fino 1% pil Eurozona**

