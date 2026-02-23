Pil | Oxford Economics rialza stima Italia 2026 al +0,8%

Oxford Economics ha rivisto al rialzo le previsioni sul Pil italiano per il 2026, attribuendo la modifica a una riduzione dei rischi al ribasso. La stima ora indica una crescita dello 0,8% per entrambe le annate, segnando un miglioramento rispetto alle previsioni precedenti. La revisione riflette una maggiore fiducia nelle prospettive economiche del paese, grazie a segnali di stabilità che si consolidano nel mercato interno. La decisione ha attirato l’attenzione di analisti e operatori.

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - in uno scenario di riduzione dei 'rischi al ribasso' per l'economia italiana Oxford Economics ha rivisto al rialzo la stima sul Pil italiano per il 2026, che adesso è a +0,8%, stesso dato previsto per l'anno successivo. In una analisi, l'osservatorio londinese segnala comunque come il quadro generale non è cambiato e nei prossimi anni e "l'economia italiana crescerà in linea con il suo potenziale". A favore della crescita italiana, spiega Oxford Economics, gioca “una maggiore stabilità politica, il consolidamento fiscale e bilanci più solidi”. Il Pil italiano - si sottolinea - è stato leggermente migliore del previsto nel quarto trimestre con una crescita dello 0,3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Fondo monetario taglia stima Pil Italia in 2026Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto leggermente al ribasso la previsione di crescita del Pil italiano per il 2026, stimando un incremento dello 0,7%, rispetto allo 0,8% previsto in precedenza.

Germania, stima del Pil al ribasso per il 2026La Germania ridimensiona le sue stime di crescita economica per il 2026.

