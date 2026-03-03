Esplosioni a Riad in fiamme l' ambasciata Usa Nuovi attacchi dell' Idf su Teheran e Beirut | Trump | Ora la grande ondata li massacriamo Droni su Cipro E si apre il fronte libanese

Nella giornata di oggi, a Riad, sono state segnalate esplosioni che hanno provocato l'incendio dell'ambasciata statunitense. Contestualmente, l'Israele ha condotto nuovi attacchi su obiettivi a Teheran e Beirut, mentre droni sono stati individuati sopra Cipro. Il presidente americano ha annunciato un’intensificazione delle operazioni contro le destinazioni considerate nemiche in Iran, con un possibile incremento degli attacchi nei prossimi giorni.