Esplosioni a Riad in fiamme l' ambasciata Usa Nuovi attacchi dell' Idf su Teheran e Beirut | Trump | Ora la grande ondata li massacriamo Droni su Cipro E si apre il fronte libanese
Nella giornata di oggi, a Riad, sono state segnalate esplosioni che hanno provocato l'incendio dell'ambasciata statunitense. Contestualmente, l'Israele ha condotto nuovi attacchi su obiettivi a Teheran e Beirut, mentre droni sono stati individuati sopra Cipro. Il presidente americano ha annunciato un’intensificazione delle operazioni contro le destinazioni considerate nemiche in Iran, con un possibile incremento degli attacchi nei prossimi giorni.
I senatori democratici hanno messo in discussione lunedì le presunte minacce dell'Iran contro gli Stati Uniti, utilizzate dall'amministrazione Trump per giustificare Epic Fury, l'operazione in cui è stato ucciso l'ayatollah Ali Khamenei e centinaia di altre persone in Iran. Il senatore democratico Mark Warner, membro della Commissione Intelligence, ha detto ai media locali che «non vi era alcuna minaccia imminente» che giustificasse l'azione militare del fine settimana in Medio Oriente. Le dichiarazioni di Warner sono arrivate dopo un briefing riservato sulla situazione militare. Da parte sua, il leader democratico Chuck Schumer ha affermato che le risposte dell'amministrazione sono state «completamente inadeguate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Esplosioni a Teheran, Idf: «Colpita la sede della tv di Stato. Nuovo attacco anche a Beirut» | Trump: "Ora la grande ondata, li massacriamo". Droni su Cipro. E si apre il fronte libaneseTrump: «Tutti uccisi i candidati per il controllo dell'Iran, Li stiamo massacrando».
Leggi anche: Esplosioni a Teheran, Idf: «Nuova ondata di attacchi». Trump: «Li stiamo massacrando». E non esclude l'invio di truppe. Pasdaran: colpita petroliera nello stretto di Hormuz | Dall'Iran droni su Cipro
