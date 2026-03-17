Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio ha dichiarato che la morte di Larijani rappresenta un’opportunità per cambiare il regime in Iran. Ha aggiunto che questa circostanza potrebbe influenzare la situazione politica nel paese. La dichiarazione è stata fatta pubblicamente e riguarda le dinamiche interne dell’Iran e le possibili conseguenze di questa perdita.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un videomessaggio ha affermato che l’eliminazione di Ali Larijani da parte di Israele rientra nell’obiettivo di “destabilizzare” il regime iraniano nell’ambito della continua offensiva aerea condotta insieme agli Stati Uniti, al fine di dare al popolo iraniano “l’opportunità di rimuovere il regime” dal potere. “Questa mattina abbiamo eliminato Ali Larijani. Ali Larijani è il capo delle Guardie Rivoluzionarie, la banda di criminali che di fatto governa l’ Iran. Abbiamo eliminato anche il comandante dei Basij insieme a lui; si tratta dei collaboratori principali di questi criminali, che seminano il terrore per le strade di Teheran e in altre città dell’Iran contro la popolazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Da morte Larijani la possibilità di rovesciare il regime"

Articoli correlati

Iran, Netanyahu esorta: “Ucciso capo sicurezza Larijani, ribellatevi al regime”Dopo il ministro della Difesa israelianoIsrael Katz, anche il primo ministroBenjamin Netanyahu, in un discorso televisivo, ha confermato chele Idf...

Stavolta l’obiettivo è rovesciare il regime in IranPoco dopo l’inizio dell’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran, quando in Italia era sabato mattina presto, il presidente Donald Trump ha...

Netanyahu says Ali Larijani killed

Altri aggiornamenti su Iran Netanyahu Da morte Larijani la...

Discussioni sull' argomento Netanyahu appare in video dopo le voci sulla sua morte diffuse dai pasdaran; Netanyahu: Obiettivo dare a iraniani possibilità rovesciare regime'; Netanyahu: Israele continuerà a colpire l’Iran con tutta la sua forza; Guerra Iran, i pasdaran: Braccheremo e uccideremo Netanyahu. Il ministro degli Esteri di Teheran: Khamenei è vivo e guida il Paese.

Iran, Pasdaran Daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremoMILANO (ITALPRESS) – L’incertezza sul destino del criminale Primo Ministro sionista e la possibilità della sua morte o della sua ... iltempo.it

"Sono felice che sia fuori, sosteneva che l'Iran non era una minaccia. Era un bravo ragazzo ma molto debole sulla sicurezza". Lo ha detto Donald Trump commentando le dimissioni di Joe Kent, il capo del centro per l'antiterrorismo americano. "Ci sono mol - facebook.com facebook

#Iran , #Tajani : #Trump Noi siamo alleati leali ma non è la nostra guerra. E non intendiamo parteciparvi. Il ministro degli Esteri rispondendo alle domande durante un punto stampa a Trieste x.com