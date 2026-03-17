Il primo ministro israeliano ha annunciato la morte di Ali Larijani, capo della sicurezza, avvenuta in seguito a un attacco delle forze di difesa israeliane a Teheran. In un messaggio pubblico, ha invitato i cittadini della Repubblica Islamica a ribellarsi contro il regime. Nessun dettaglio sulla dinamica dell’attacco o sui responsabili è stato fornito.

Dopo il ministro della Difesa israelianoIsrael Katz, anche il primo ministroBenjamin Netanyahu, in un discorso televisivo, ha confermato chele Idf hanno ucciso il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iranianoAli Larijani in un attacco aereo notturno aTeheran. Quest’ultimo era descritto come l’uomo forte dell’Iran dopo la morte della Guida Suprema Ali Khamenei. Nella stessa operazione è morto ancheGholamreza Soleimani, comandante della forza paramilitare dei Basij, insieme a 300 dei suoi uomini. Il premier si è poi rivolto al popolo dellaRepubblica Islamica, esortandolo aribellarsi al regimedegli ayatollah. “Questa... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Netanyahu esorta: “Ucciso capo sicurezza Larijani, ribellatevi al regime”

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