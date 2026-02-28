Stavolta l’obiettivo è rovesciare il regime in Iran

Trump e Netanyahu hanno annunciato l’inizio di un’azione contro il regime in Iran, invitando la popolazione locale a ribellarsi. La loro comunicazione mira a incoraggiare un cambiamento di governo nel paese, senza specificare come si svolgerà l’intervento o quali siano le strategie previste. La notizia riguarda un’operazione annunciata da due leader internazionali che coinvolge direttamente il popolo iraniano.

Poco dopo l'inizio dell'attacco statunitense e israeliano contro l'Iran, quando in Italia era sabato mattina presto, il presidente Donald Trump ha pubblicato un video sul suo social Truth per confermare il coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra e per annunciare l'obiettivo dell'operazione: di fatto il rovesciamento dell'attuale regime in Iran, guidato dall'ayatollah Ali Khamenei (la "Guida suprema", principale autorità politica e religiosa dell'Iran). Trump non ha usato l'espressione regime change, "cambio di regime", ma il contenuto del suo messaggio non lascia spazio a dubbi. «Per molti anni avete chiesto l'aiuto dell'America, ma non l'avete ottenuto.

Iran, Donald Trump incoraggia i manifestanti a rovesciare il regimeIl 13 gennaio il presidente statunitense Donald Trump ha incoraggiato i manifestanti iraniani a continuare le loro proteste fino a rovesciare il...

Perché Trump vuole rovesciare il regime in Iran, per davveroIntendiamoci: l'Iran è un Paese guidato da una brutale autocrazia, che incarcera, tortura e ammazza chi protesta.

Perché si protesta in Iran: l’inflazione e la lotta al regime al centro delle manifestazioni

