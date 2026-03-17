Nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2026, l’esercito israeliano ha annunciato l’uccisione di Gholamreza Soleimani, comandante della milizia Basij, durante un’operazione a Teheran. La decisione ha portato a un ulteriore colpo alle istituzioni iraniane, già scosse dalla rimozione di Larijiani. La situazione nel paese si è intensificata con questa azione militare.

L’esercito israeliano (IDF) ha confermato l’uccisione di Gholamreza Soleimani, comandante della potentissima milizia paramilitare Basij, durante un’operazione mirata condotta nel cuore di Teheran nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2026. L’attacco ha preso di mira anche Ali Larijani, attuale Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale e figura centrale nella gestione della crisi iraniana, il cui destino resta al momento incerto tra voci di ferimento e morte. Queste eliminazioni rientrano in una vasta offensiva aerea che sta smantellando i vertici repressivi e militari della Repubblica Islamica, colpendo centri di comando e siti missilistici in diverse province del Paese. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Iran nel caos, dopo Larijiani, eliminato anche il capo dei Basij, Soleimani: Israele decapita il regime

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