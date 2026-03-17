Giorgia Meloni ha commentato la possibilità di inviare navi militari nello Stretto di Hormuz, una richiesta avanzata da Donald Trump nelle ultime ore. La premier italiana ha definito questa decisione come un passo verso il coinvolgimento internazionale. L’intervento di Meloni arriva dopo le pressioni delle opposizioni per chiarire la posizione del governo su questa questione. La discussione riguarda l’eventuale presenza militare nella zona strategica.

A lungo sollecitata dalle opposizioni per fare chiarezza sulla sua posizione, Giorgia Meloni è intervenuta sul tema del momento: l’invio di navi militari nello Stretto di Hormuz così come chiesto da Donald Trump nelle scorse ore per esercitare ulteriore pressione sull’ Iran. La presidente del Consiglio ne ha parlato in un’intervista su Rete4 e ha spiegato la linea del suo governo: dopo i no arrivati da altri leader europei, in primis quelli di Spagna, Germania e Regno Unito, Meloni si accoda e nega che l’Italia invierà imbarcazioni nel Golfo Persico. La diplomazia rappresenta “la via sempre più essenziale” per promuovere la de-escalation in Medioriente e “garantire la libertà di navigazione e la sicurezza marittima a Hormuz”, ha sostenuto la premier. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Meloni: “Intervenire nello Stretto di Hormuz è un passo verso il coinvolgimento”

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