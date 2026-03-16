Iran Meloni | Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento

Il governo italiano valuta un possibile intervento nello Stretto di Hormuz, considerandolo un aspetto importante per la sua strategia internazionale. La premier ha affermato che intervenire potrebbe rappresentare un passo verso un maggiore coinvolgimento, senza tuttavia entrare nei dettagli delle decisioni o delle motivazioni specifiche. La questione rimane aperta e al centro delle discussioni diplomatiche.

(Adnkronos) – Intervento italiano nello Stretto di Hormuz? "Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner" ma "intervenire significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento". E' questa la risposta della premier Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, su Rete4, a proposito della richiesta Usa agli alleati per una coalizione per garantire la libertà di navigazione nello Stretto. "Quello che noi possiamo fare adesso – ha aggiunto – è rafforzare Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso" —[email protected] (Web Info) Domenico morto al Monaldi, Regione Campania dispone ispezione straordinaria. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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