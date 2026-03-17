Giorgia Meloni ha partecipato al “Pulp Podcast” di Fedez, lasciando da parte le polemiche precedenti. La premier ha dichiarato che l’Italia non intende partecipare a un attacco contro Teheran. La presenza di Meloni nel podcast ha sorpreso molti, considerando le tensioni tra l’Italia e l’Iran e le dichiarazioni recenti sulle relazioni diplomatiche.

A sorpresa, Giorgia Meloni depone l’ascia di guerra contro Fedez e partecipa al suo “ Pulp Podcast “. “L’Italia non partecipa a questo attacco nei confronti dell’ Iran e non intende partecipare. Il nostro lavoro è favorire una de-escalation ”, ha dichiarato la presidente del Consiglio al microfono del rapper milanese e di Mr. Marra. L’intervista andrà in onda giovedì alle 13. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Sollecitata sulle questioni geopolitiche mondiali, Meloni ha affermato che “ Stiamo vivendo una evidente crisi del diritto internazionale, con decisioni unilaterali che si moltiplicano e istituzioni sempre meno efficaci”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Meloni da Fedez: “L’Italia non intende partecipare a un attacco contro Teheran”

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