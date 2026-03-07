Iran Meloni | Italia non in guerra e non intende diventarne parte

Il governo italiano ha ribadito che il paese non è coinvolto nel conflitto in Iran e che non ha intenzione di parteciparvi. La posizione ufficiale è stata comunicata attraverso una dichiarazione pubblica, in cui si sottolinea che l’Italia rimane fuori dalle operazioni militari in corso. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali azioni o accordi tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – “La nostra linea è molto chiara: l’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne parte. Noi lavoriamo per quanto possibile all’obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati. Intanto continuiamo a dialogare con tutti i Paesi della regione e ad assistere i nostri connazionali ancora presenti nell’area”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social, parlando dell guerra in Iran. “Seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della situazione in Medio Oriente. Il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, per tutelare gli interessi dell’Italia”, dice la premier. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

