Crisi Iran Meloni | Italia non è in guerra e non intende entrarci

Il governo italiano ha ribadito che l’Italia non è coinvolta in conflitti e non ha intenzione di partecipare a operazioni militari in Iran. La dichiarazione è stata resa pubblica da un rappresentante ufficiale durante un intervento a Roma. La posizione del governo è stata comunicata in risposta a tensioni regionali e alle recenti dichiarazioni di altre nazioni sulla possibilità di un intervento armato.

La retromarcia parziale dell'Iran: "Fermeremo attacchi ai Paesi del Golfo. Solo se." GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Stiamo cercando di capire se ci siano i margini per una ripresa del negoziato per il nucleare in Iran, che sarà impossibile se la Repubblica islamica non smette di attaccare i paesi del Golfo, favorendo un'escalation". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev