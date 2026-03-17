**Iran | media forti esplosioni a Teheran**

Da iltempo.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teheran sono state segnalate forti esplosioni da diversi media, tra cui l'Afp e al-Jazeera. I sismografi non hanno rilevato scosse sismiche significative. Le esplosioni si sono verificate in diverse zone della capitale e hanno causato rumori intensi. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze di sicurezza. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause o sui danni.

Teheran, 17 mar. (Adnkronos) - Forti esplosioni sono state registrate a Teheran. Lo riportano diversi media tra cui l'Afp e al-Jazeera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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