**Iran | media forti esplosioni a Teheran**

A Teheran sono state segnalate forti esplosioni da diversi media, tra cui l'Afp e al-Jazeera. I sismografi non hanno rilevato scosse sismiche significative. Le esplosioni si sono verificate in diverse zone della capitale e hanno causato rumori intensi. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze di sicurezza. Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle cause o sui danni.

Teheran, 17 mar. (Adnkronos) - Forti esplosioni sono state registrate a Teheran. Lo riportano diversi media tra cui l'Afp e al-Jazeera. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Iran: media, forti esplosioni a Teheran** Articoli correlati Iran, Israele bombarda Teheran: forti esplosioni nella notte(LaPresse) Diverse esplosioni hanno illuminato il cielo nella parte occidentale di Teheran nelle prime ore di sabato, mentre aerei da guerra... Iran, forti esplosioni a Teheran: le immagini delle dense colonne di fumo(LaPresse) Nuove esplosioni scuotono Teheran mentre la guerra tra Iran, gli Stati Uniti e Israele entra nel quinto giorno, dopo i recenti attacchi a... Breaking: Huge Explosions Reported in Tehran Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran media forti esplosioni a Teheran Temi più discussi: Iran, Israele bombarda Teheran: forti esplosioni nella notte; Iran: forti esplosioni in varie parti del Paese; Guerra Iran, ferito figlio di Khamenei: ultime news oggi 7 marzo; Trump: Non sono ancora pronto a un accordo per la fine della guerra. Medio Oriente Iran: forti esplosioni in varie parti del paeseAll'undicesimo giorno di guerra con l'Iran, Stati Uniti e Israele hanno continuato a bombardare Teheran e altre città iraniane ... bluewin.ch Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, forti esplosioni vicino a impianto nucleare di Isfahan. L'Aiea: possibili radiazioni ... tg24.sky.it Guerra all'Iran, Trump chiede agli alleati di difendere lo Stretto di Hormuz ma le risposte sono quantomeno tiepide. E lui risponde così - facebook.com facebook Qualcosa non quadra. Tg e social si chiedono insistentemente “quanto ci costa la guerra all’Iran”. Il punto è un altro: quanto guadagnerà l’Europa e l’Italia da un nuovo Iran libero e democratico Tantissimo. Quanto sviluppo conoscerà il mondo occidentale se x.com