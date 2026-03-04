Iran forti esplosioni a Teheran | le immagini delle dense colonne di fumo

A Teheran si sono udite diverse esplosioni nel corso della giornata, con colonne di fumo che si sono alzate nel cielo. Le esplosioni sono state confermate da testimoni e hanno causato l’interruzione di alcune attività nella zona. La situazione si inserisce nel contesto di un conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, che prosegue ormai da cinque giorni.

(LaPresse) Nuove esplosioni scuotono Teheran mentre la guerra tra Iran, gli Stati Uniti e Israele entra nel quinto giorno, dopo i recenti attacchi a un sito nucleare iraniano e le rappresaglie della Repubblica Islamica nella regione del Golfo. Secondo la televisione di Stato iraniana, le esplosioni sono avvenute all’alba. L’esercito israeliano ha confermato che le difese aeree sono state attivate per intercettare missili iraniani in arrivo, mentre esplosioni sono state udite anche nei pressi di Gerusalemme. A cinque giorni dall’inizio del conflitto, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la guerra potrebbe durare un mese o più. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, forti esplosioni a Teheran: le immagini delle dense colonne di fumo Israele e Usa attaccano l'Iran, le prime immagini del raid: colonne di fumo a TeheranSabato, dopo l’attacco sferrato da Israele sulla capitale iraniana, si è vista una nuvola di fumo salire da una zona a sud di Teheran. Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme, esplosioni ad Haifa. Il regime: "Risposta schiacciante" Manifestazioni in Iran, Trump: Pronti a intervenire Contenuti e approfondimenti su Iran forti esplosioni a Teheran le.... Temi più discussi: Missili dall'Iran, forti esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Missili dall'Iran: sirene e forti esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme; Usa e Israele, attacco all'Iran. Ucciso Khamenei? Ultime news oggi; Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Usa e Israele. Operazione Idf in Libano. Iran, forti esplosioni a Teheran: le immagini delle dense colonne di fumo(LaPresse) Nuove esplosioni scuotono Teheran mentre la guerra tra Iran, gli Stati Uniti e Israele entra nel quinto giorno, dopo i recenti attacchi ... stream24.ilsole24ore.com Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, forti esplosioni vicino a impianto nucleare di Isfahan. L'Aiea: possibili radiazioni ... tg24.sky.it #Iran L'Assemblea degli esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida suprema, su indicazione delle guardie rivoluzionarie. Lo riporta Iran International citando fonti informate. La notizia è ripresa anche da Haaretz. facebook Anche sull’Iran, la Presidente Meloni purtroppo è silente. Venga in Parlamento prima possibile e ci dica qual è la linea del governo italiano. x.com