Iran | Joe Kent direttore Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta Ecco perché

Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti ha deciso di dimettersi. La sua scelta deriva da una presa di posizione contro le azioni militari in Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un gesto pubblico di dissenso rispetto alle politiche adottate. La sua uscita segna un momento di rottura con la linea ufficiale dell’amministrazione americana.

Joe Kent, direttore Centro nazionale antiterrorismo americano, lascia l’incarico per protesta contro la guerra in Iran. «Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di rassegnare le dimissioni dalla carica di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato. Non posso, in coscienza, sostenere la guerra in corso in Iran», scrive nella lettera di dimissioni. «L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è evidente che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni esercitate da Israele e dalla sua potente lobby americana. E’ stato un onore servire sotto la guida del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e del direttore generale dell’Intelligence, Tulsi Gabbard, e guidare i professionisti del Centro nazionale antiterrorismo», conclude Kent. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Iran: Joe Kent, direttore Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta. Ecco perché Articoli correlati Iran, il direttore del Centro antiterrorismo Usa Joe Kent si dimette per protestaIl direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano, Joe Kent, ha rassegnato le dimissioni come atto di protesta nei confronti della decisione... Il direttore del Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta contro la guerra in IranJoe Kent, dal 31 luglio 2025 direttore del National Counterterrorism Center, organizzazione del governo degli Stati Uniti preposto al coordinamento... Tutti gli aggiornamenti su Joe Kent Discussioni sull' argomento Presi ancora di mira i vertici iraniani; Il capo del centro per l'antiterrorismo Usa si dimette per la guerra in Iran. Iran, il direttore del Centro antiterrorismo Usa Joe Kent si dimette per protestaJoe Kent, 45 anni, poche settimane prima delle dimissioni. (AP Photo/Jenny Kane) Il direttore ... msn.com Il direttore del Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta contro la guerra in IranIl direttore del Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta contro la guerra in Iran: la lettera di Joe Kent a Trump. lettera43.it Usa, si dimette capo Centro antiterrorismo Joe Kent nominato da Trump: "Israele voleva guerra contro Iran ma non era una minaccia" x.com Dimissioni pesanti negli USA: Joe Kent, direttore del Centro nazionale antiterrorismo, ha lasciato l'incarico per protesta contro la guerra in Iran: «Trump ha attaccato su pressione della potente lobby israeliana» - facebook.com facebook