Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti, Joe Kent, si è dimesso per protesta contro la decisione dell’amministrazione americana di attaccare l’Iran. La sua uscita dalla carica rappresenta un gesto di dissenso rispetto alla scelta di agire militarmente nei confronti di Teheran. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano, Joe Kent, ha rassegnato le dimissioni come atto di protesta nei confronti della decisione dell’amministrazione americana di attaccare l’ Iran. After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this. pic.twitter.comprtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026 “ Non posso in coscienza sostenere la guerra in corso “, ha scritto in una lettera pubblicata sui social media. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, il direttore del Centro antiterrorismo Usa Joe Kent si dimette per protesta

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