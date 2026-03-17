Il direttore del Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta contro la guerra in Iran

Il direttore del National Counterterrorism Center, incaricato di coordinare le attività antiterrorismo negli Stati Uniti, ha annunciato le sue dimissioni il 31 luglio 2025. La decisione è stata comunicata a seguito di una protesta contro la guerra in Iran. La sua uscita dal ruolo arriva in un momento di crescenti tensioni e conflitti internazionali legati alla regione.

Joe Kent, dal 31 luglio 2025 direttore del National Counterterrorism Center, organizzazione del governo degli Stati Uniti preposto al coordinamento di tutte le attività nazionali e internazionali in materia di antiterrorismo, ha lasciato l’incarico con effetto immediato in segno di protesta contro la guerra in Iran, voluta dall’Amministrazione Trump. After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this. pic.twitter.comprtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026 La lettera di dimissioni di Kent (con elogi per Trump). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il direttore del Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta contro la guerra in Iran Articoli correlati Iran, il direttore del Centro antiterrorismo Usa Joe Kent si dimette per protestaIl direttore del Centro nazionale antiterrorismo americano, Joe Kent, ha rassegnato le dimissioni come atto di protesta nei confronti della decisione... “L’Iran non poneva alcun pericolo imminente”: Usa, il capo dell’antiterrorismo lascia in protesta per la guerraLa prima defezione dell’amministrazione Usa di Donald Trump dopo la scelta di scatenare la guerra contro l’Iran è arrivata, ed è di peso: si tratta... Against All Enemies: The Rise of Veteran Militias Una selezione di notizie su Il direttore del Centro antiterrorismo... Temi più discussi: Angelo Zappulla neo direttore del Centro di ricerca sulla Giustizia dei minori e della famiglia Enzo Zappalà; Studiare l’IA a scuola? Il DECS ha pronta una strategia trasversale; Una severa lezione, l’editoriale del direttore; Discriminata-Mente, il podcast del Centro Astalli su migrazione e stigma. Si dimette il direttore del Centro antiterrorismo negli Usa. Non posso sostenere la guerra in IranL'annuncio su X di Joe Kent, che lascia perché a suo dire la Repubblica islamica non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ... huffingtonpost.it Iran: Joe Kent, direttore Centro antiterrorismo Usa lascia per protesta. Ecco perchéJoe Kent , direttore Centro nazionale antiterrorismo americano , lascia l’incarico per protesta contro la guerra in Iran . «Dopo un’attenta riflessione, ... gazzettadelsud.it Joe Kent, il capo del centro per l’antiterrorismo americano, si dimette. “Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressi - facebook.com facebook Si dimette il direttore del Centro antiterrorismo negli Usa. "Non posso sostenere la guerra in Iran" x.com