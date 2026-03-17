Iran i pasdaran confermano la morte del generale Soleimani Giallo sulla sorte del segretario supremo Larijani Trump | Soldati Usa? Non temo un altro Vietnam – La diretta

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha annunciato ufficialmente la morte del comandante delle forze Basij, Gholamreza Soleimani. La notizia arriva in un momento di incertezza sulla sorte del segretario supremo Larijani, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non temere un nuovo Vietnam per i propri soldati. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane ha confermato la morte del comandante delle forze Basij, Gholamreza Soleimani. La conferma è avvenuta in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim. Nel diciottesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Beirut è stata bombardata dagli aerei di Tel Aviv, mentre una serie di droni ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iran ha lanciato una serie di attacchi contro Israele. L’Idf ha ucciso il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ari Larijani e il comandante Soleimani in Libano. Intanto l’Australia fa sapere che... 🔗 Leggi su Open.online

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