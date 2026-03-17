Recentemente in Iran, un attacco chirurgico su Kharg ha attirato l'attenzione, mentre le tensioni con Israele sono aumentate a causa dei raid sui depositi di petrolio. Nelle ultime ore, un drone ha colpito la zona industriale del petrolio di Fujairah, provocando un incendio e interrompendo temporaneamente le operazioni nel principale centro di stoccaggio del Medio Oriente.

Il drone che nelle scorse ore è piombato sulla Fujairah Oil Industry Zone ha causato un incendio che ha interrotto per alcune ore le operazioni nel principale hub di stoccaggio petrolifero del Medio Oriente. Teheran aveva già colpito impianti in Arabia Saudita e Kuwait, ma il raid contro l’impianto situato appena al di fuori dallo Stretto di Hormuz è un salto di livello nella risposta dell’ Iran agli attacchi di Stati Uniti e Israele. La sua posizione consente agli Emirati Arabi di esportare oltre 1,7 milioni di barili al giorno di greggio e derivati (l’1,7% della domanda mondiale) senza passare per lo stretto, chiuso dalla Marina dei Pasdaran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, dall’attacco chirurgico su Kharg agli attriti con Israele per i raid sui depositi: così Trump tenta di evitare il boom del prezzo del petrolio

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