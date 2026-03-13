Iran Crosetto | Niente navi da guerra nello Stretto serve linea europea condivisa

Guido Crosetto ha dichiarato che non ci saranno navi da guerra italiane nello Stretto e ha sottolineato l'importanza di una linea europea condivisa. La sua dichiarazione riguarda il rischio di escalation tra Iran e Stati Uniti-Israele, senza entrare in dettagli specifici sulla situazione attuale. La posizione italiana mira a evitare di coinvolgersi in eventuali conflitti nella regione.

(Adnkronos) – Guido Crosetto avverte l'Italia sui rischi della guerra tra Iran e Stati Uniti-Israele. "Bisogna continuare a cercare una soluzione diplomatica con l'Iran. Prima dello scoppio del conflitto, tutti eravamo d'accordo sul fatto che Teheran non potesse avere l'arma nucleare e una capacità balistica di migliaia di chilometri", ha detto il ministro della Difesa.