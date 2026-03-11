Secondo fonti ufficiali, l'Iran avrebbe aumentato le esportazioni di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz rispetto al periodo precedente all'inizio del conflitto. Questa variazione nelle quantità di petrolio trasportate viene segnalata mentre le autorità iraniane continuano a operare nel settore energetico. Le cifre sulle esportazioni vengono monitorate da enti competenti e rappresentano un dato rilevante nel mercato globale del petrolio.

