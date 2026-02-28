La Rai ha comunicato le partite del Mondiale 2026 che saranno trasmesse in chiaro, permettendo a tutti di seguirle senza abbonamento. Nel frattempo, DAZN sta lavorando a un accordo con la Fifa per la trasmissione di alcune partite del torneo. La decisione riguarda le modalità di diffusione e le piattaforme che trasmetteranno gli incontri.

Mancano ancora diversi mesi, ma in tutto il mondo cresce la febbre per i prossimi Mondiali di Calcio, in programma dall'11 giugno al 19 luglio in Usa, Canada e Messico. Nelle ultime ore sono arrivate importanti notizie per quanto riguarda la trasmissione in diretta delle gare. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa 'ANSA', 'DAZN' avrebbe raggiunto un accordo con la 'Fifa' per trasmettere tutte le partite della competizione estiva. A breve arriverà anche l'annuncio ufficiale da parte della piattaforma di live streaming. Per quanto riguarda la Nazionale Italiana e le partite in chiaro, la Rai ha annunciato l'acquisizione dei diritti tv in chiaro per la trasmissione dei Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso i Mondiali 2026: la Rai annuncia le partite che saranno in chiaro. DAZN verso l’accordo con la Fifa

DAZN trasmetterà tutte le partite dei Mondiali 2026, accordo raggiunto con la FIFAI Mondiali 2026 si potranno seguire in parte in chiaro sulla Rai, che ha acquistato i diritti di 35 partite, e su DAZN, che ha preso i diritti di...

La FIFA annuncia una grossa novità per i Mondiali 2026: le partite saranno ‘divise’ in quattro tempiLa FIFA ha stabilito che nei Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti, al minuto 22 sia del primo che del secondo tempo ci...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Mondiali 2026, manca un mese a Italia-Irlanda del Nord; Mondiali 2026 di calcio, diritti tv in chiaro alla Rai (ma non per tutte le partite); Brasile 2027, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca; La FOTO che ci avvicina sempre più al Mondiale 2026: tutti i piloti della stagione.

Mondiale 2026: in Italia tutte le 104 gare verranno trasmesse solo su DaznAzzi, Ceo Dazn Italia: Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premiu ... gazzetta.it

Mondiale 2026, rivoluzione streaming: in Italia tutte le 104 partite in esclusiva su DaznSarà una Coppa del mondo di calcio all’insegna dello streaming. In Italia, tutte le partite del prossimo Mondiale saranno trasmesse in diretta solo su Dazn e quindi visibili da ... msn.com

#Vergara verso la #Nazionale Ecco la posizione di #Gattuso in vista degli spareggi #Mondiali https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Vergara-verso-la-Nazionale--Ecco-la-posizione-di-Gattuso-in-vista-degli-spareggi-Mondiali-146276.aspx #Nap - facebook.com facebook

Buffon spinge la Nazionale Azzurra verso i Mondiali: “Ci andremo, la squadra è forte e abbiamo anche dei campioni” x.com