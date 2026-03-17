L’autrice belga ha pubblicato il suo nuovo romanzo, intitolato “Meglio così”, il 24 febbraio, attraverso la casa editrice Voland. Come di consueto, ha presentato un’opera fresca e inedita, che si aggiunge alla sua lunga produzione letteraria. La scrittrice ha mantenuto la promessa di un nuovo libro ogni anno, regalando ai lettori un’altra testimonianza della sua produzione letteraria.

Amélie Nothomb ha di nuovo mantenuto la promessa. Come ogni anno, ha regalato al suo pubblico un nuovo romanzo, “Meglio così”, uscito il 24 febbraio per i tipi della casa editrice Voland. Stavolta, però, la scrittrice belga si è superata. Ha scritto il libro sulla scia delle forti emozioni e della sofferenza legate alla morte della madre, e ne è uscita un’opera ancora più intensa e toccante del solito. Adrienne, la protagonista, che poi è l’alter ego della madre della scrittrice, ha la capacità di divertire e allo stesso tempo commuovere, trasmettendo al lettore la sua incrollabile fiducia nel futuro. Per questa ragione, e anche per tante altre, “Meglio così” è destinato ad entrare nel cuore degli ammiratori di Nothomb per restarci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Intervista ad Amélie Nothomb

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