Un cartone animato ispirato alla piccola Amélie Nothomb esplora il mondo della natura e della spiritualità. Attraverso la sua voce e le sue parole, si invita a scoprire la bellezza dei dettagli e l’importanza del movimento negli sguardi. Un viaggio che unisce riflessione e scoperta, pensato per stimolare la curiosità e l’attenzione verso le meraviglie che ci circondano.

Dice la voce di Amélie dalle galassie: "La differenza tra due occhi immobili e due occhi che si muovono è la vita". La bambina nasce attonita, due occhi verdi come i prati a sguardo fisso da un tubo dove, pensa, risiede Dio che "all’inizio se ne fregava di tutto". Nasce “contro“, e resta immobile dalla culla al lettino fino a due anni e mezzo, tra le preoccupazioni di genitori e fratellini in un esotico Giappone (il papà diplomatico è in trasferta dal Belgio). Quando dall’Europa arriva la nonna Amélie si risveglia e ci guida in una sua speciale scoperta del mondo, della natura e della spiritualità in un incantevole e preciso passo tra le quattro stagioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La piccola Amélie Nothomb in cartone animato. Alla scoperta della natura e della spiritualità

