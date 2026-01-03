La piccola Amélie Nothomb in cartone animato Alla scoperta della natura e della spiritualità
Un cartone animato ispirato alla piccola Amélie Nothomb esplora il mondo della natura e della spiritualità. Attraverso la sua voce e le sue parole, si invita a scoprire la bellezza dei dettagli e l’importanza del movimento negli sguardi. Un viaggio che unisce riflessione e scoperta, pensato per stimolare la curiosità e l’attenzione verso le meraviglie che ci circondano.
Dice la voce di Amélie dalle galassie: "La differenza tra due occhi immobili e due occhi che si muovono è la vita". La bambina nasce attonita, due occhi verdi come i prati a sguardo fisso da un tubo dove, pensa, risiede Dio che "all’inizio se ne fregava di tutto". Nasce “contro“, e resta immobile dalla culla al lettino fino a due anni e mezzo, tra le preoccupazioni di genitori e fratellini in un esotico Giappone (il papà diplomatico è in trasferta dal Belgio). Quando dall’Europa arriva la nonna Amélie si risveglia e ci guida in una sua speciale scoperta del mondo, della natura e della spiritualità in un incantevole e preciso passo tra le quattro stagioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
DA LUNEDì 5 GENNAIO Da lunedì 5 gennaio arriva, al Multisala Boccaccio, "La piccola Amèlie", il film di Liane-Cho Han Jin Kuang e Maïlys Vallade, tratto dal bestseller "Metafisica dei tubi" della scrittrice belga Amélie Nothomb. Candidato a 1 Golden Glo - facebook.com facebook
L'ho già detto qualche giorno fa, ma lo ripeto più che volentieri: La piccola Amélie, al cinema dal 1° gennaio con Lucky Red, è un capolavoro. E lo è per i suoi colori, per il dinamismo delle sue animazioni; per la storia che racconta (tratta da Metafisica dei tubi d x.com
