La piccola Amélie quando l’infanzia è una filosofia | l’animazione che porta al cinema Amélie Nothomb

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal romanzo Metafisica dei tubi nasce un film d’animazione poetico e sorprendente, che racconta i primi anni di vita di Amélie come un’esperienza totale, fatta di stupore, perdita e scoperta. Al cinema dal 1° gennaio 2026, parla ai bambini, ma soprattutto agli adulti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

