Aveva un tumore ovarico grande come una gravidanza gemellare | donna salvata da un intervento straordinario

Una donna di 69 anni ha scoperto di avere un tumore ovarico di dimensioni notevoli, simile a una gravidanza gemellare, senza avvertire sintomi. La diagnosi è avvenuta in modo accidentale, mettendo in luce l’importanza della prevenzione e degli controlli periodici. Grazie a un intervento chirurgico mirato, è stato possibile rimuovere la massa e migliorare le sue condizioni di salute.

Non avvertiva dolore, non immaginava ciò che stava crescendo silenziosamente dentro di lei. Una donna di 69 anni ha scoperto di essere affetta da un tumore ovarico di dimensioni eccezionali – paragonabili a quelle di una gravidanza a termine – solo quando il suo organismo ha improvvisamente.

