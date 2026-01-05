Aveva un tumore ovarico grande come una gravidanza gemellare | donna salvata da un intervento straordinario

Da today.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 69 anni ha scoperto di avere un tumore ovarico di dimensioni notevoli, simile a una gravidanza gemellare, senza avvertire sintomi. La diagnosi è avvenuta in modo accidentale, mettendo in luce l’importanza della prevenzione e degli controlli periodici. Grazie a un intervento chirurgico mirato, è stato possibile rimuovere la massa e migliorare le sue condizioni di salute.

Non avvertiva dolore, non immaginava ciò che stava crescendo silenziosamente dentro di lei. Una donna di 69 anni ha scoperto di essere affetta da un tumore ovarico di dimensioni eccezionali – paragonabili a quelle di una gravidanza a termine – solo quando il suo organismo ha improvvisamente. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Intervento record a Torino, asportato tumore ovarico di 6 chili: “Era grande come una gravidanza gemellare”

Leggi anche: Rimosso un grosso tumore, un meningioma, ad una donna in stato di gravidanza: lo straordinario intervento al Sant’Eugenio di Roma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Viveva senza sintomi, poi la scoperta choc: tumore ovarico di 6 chili rimosso a Torino pochi giorni prima di Natale; Tumore ovarico da 6 chili rimasto nascosto per mesi: salvata con intervento d’urgenza a Torino; Intervento record a Torino, asportato tumore ovarico di 6 chili: Era grande come una gravidanza gemellare; Donna salvata da tumore di 28 centimetri alle ovaie al Sant’Anna di Torino.

aveva tumore ovarico grandeIntervento record a Torino, asportato tumore ovarico di 6 chili: “Era grande come una gravidanza gemellare” - Una paziente di 69 anni è stata operata d’urgenza al Sant’Anna di Torino, dove le è stato asportato tumore ovarico di 6 chili ... fanpage.it

aveva tumore ovarico grandeTumore ovarico gigante scoperto per caso a Natale: intervento salvavita al Sant’Anna di Torino - Scoperto per caso un tumore ovarico: intervento urgente all’Ospedale Sant’Anna di Torino salva una donna di 69 anni. quotidianopiemontese.it

aveva tumore ovarico grandeTumore all’ovaio grande come due gemelli, donna salvata a Torino - Il complesso intervento a poche ore dal Natale, rimosso un tumore di 6 kg alla Città della Salute ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.