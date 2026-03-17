Inter tra campo e mercato | chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu Bastoni e Lautaro Ultimissime

L’Inter sta affrontando un’estate di cambiamenti, con alcuni elementi chiave che potrebbero lasciare la squadra. Tra le questioni in atto ci sono le condizioni di Calhanoglu, Bastoni e Lautaro Martinez, tutti alle prese con infortuni recenti. Sul fronte mercato, si discutono possibili arrivi e partenze, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla loro condizione e sulle strategie future del club.

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