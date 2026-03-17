L'Inter ha annunciato il ritorno in gruppo di Hakan Calhanoglu durante l’allenamento a Appiano Gentile. Il centrocampista turco ha risolto il problema all’adduttore che lo aveva escluso dalle ultime partite contro Milan e Atalanta. La sua presenza rappresenta un recupero importante in vista della trasferta di Firenze. La squadra si prepara ora a integrare il giocatore nel prossimo impegno ufficiale.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a FC Internazionale Milano. I marchi Internazione e Inter sono di esclusiva proprietà di FC Internazionale Milano. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Gruppo per il turco, ancora a parte Lautaro e Bastoni: le ultime verso la Fiorentina. L’Inter ritrova il suo architetto: Hakan Calhanoglu è tornato ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile, risolvendo ufficialmente il problema all’adduttore che lo aveva costretto al forfait contro Milan e Atalanta. Il recupero del regista turco è il dato centrale della ripresa dei lavori agli ordini di Cristian Chivu, che potrà contare sulla sua capacità di tiro e sulla velocità di transizione per la delicata trasferta di domenica sera contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, torna Calhanoglu: recupero chiave per la trasferta di Firenze

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