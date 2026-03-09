Infortunio Calhanoglu i tempi di recupero | torna dopo la sosta?

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter si trova ad affrontare un nuovo problema fisico con l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha riportato un infortunio che richiede tempi di recupero ancora da definire, lasciando incerta la sua presenza nelle prossime gare. La squadra dovrà gestire questa assenza in un momento delicato della stagione.

Infortunio Calhanoglu. Nuovo problema fisico in casa Inter. Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, arriva un’altra cattiva notizia per Cristian Chivu, che deve fare i conti con l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, che sembrava ormai pronto a tornare protagonista, non è entrato neppure a partita in corso nella stracittadina, facendo nascere diversi interrogativi tra i tifosi nerazzurri. A chiarire la situazione è stata la stessa società con un comunicato ufficiale. L’Inter ha reso noto che Calhanoglu si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, esame che ha evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

