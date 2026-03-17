Inter News Calhanoglu in gruppo | a Firenze ci sarà Lautaro e Bastoni…

Durante l’allenamento mattutino ad Appiano Gentile, l’Inter ha visto la presenza di Calhanoglu in gruppo, indicando la sua disponibilità per la partita contro la Fiorentina. Lautaro Martinez e Bastoni hanno partecipato all’allenamento senza restrizioni. La seduta ha incluso esercizi tattici e di preparazione fisica, e non sono state segnalate assenze o infortuni.

Inter News. L’allenamento mattutino dell’ Inter ad Appiano Gentile ha fornito indicazioni significative in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. La squadra nerazzurra continua a preparare il match, cercando anche di recuperare al meglio alcuni elementi chiave della rosa. Tra le notizie più incoraggianti spicca il ritorno in gruppo di Hakan Calhanoglu, che sembra aver smaltito i problemi fisici e si candida per una maglia da titolare nella trasferta di Firenze. Un segnale positivo per l’allenatore, che potrà contare su una pedina fondamentale per la costruzione del gioco. Inter News: le condizioni di Bastoni e Lautaro. Discorso diverso per Alessandro Bastoni, che ha svolto solo una parte della seduta insieme ai compagni prima di proseguire con un lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Infortuni Inter, le ultime verso Firenze: ecco come stanno Lautaro, Bastoni e Calhanogludi Redazione Inter News 24 Infortuni Inter, lo staff medico dei nerazzurri monitora costantemente le condizioni dei pilastri fondamentali di Cristian... Leggi anche: Inter Arsenal probabili formazioni: torna Bastoni, con Lautaro ci sarà… Aggiornamenti e notizie su Inter News Temi più discussi: Inter, Lautaro: nessuna certezza per Firenze. Ottimismo Calhanoglu; Inter, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata di Serie A Enilive: si fermano Calhanoglu e Bastoni; Inter-Atalanta, incerta presenza Bastoni. Spiraglio Calhanoglu: Miglioramenti sorprendenti; Ahi Inter, per Calhanoglu risentimento all'adduttore: salta l'Atalanta. E Bastoni... Inter, Calhanoglu in gruppo e recuperato per la FiorentinaBuone notizie per l'Inter che recupera Calhanoglu per la trasferta di Firenze, ancora a parte Bastoni e Lautaro Martinez ... gianlucadimarzio.com Inter, Calhanoglu torna a Firenze. Bastoni e Lautaro Martinez in dubbioHakan Calhanoglu - che ha saltato il match contro l'Atalanta per un fastidio agli adduttori - ha lavorato regolarmente con il gruppo e tornerà a disposizione di Chivu per la trasferta di Firenze in pr ... sport.sky.it Cassano: "L'Inter perde solo se torna Inzaghi, Chivu è fantastico. Su Frattesi rigore clamoroso" Le parole di Cassano prima della tappa di Viva el Futbol a Milano. Le parole raccolte dall'inviato di FcInterNews sulla lotta scudetto, su Inzaghi, Chivu e su quan - facebook.com facebook Chissà perché, proprio questa giornata la Ref Cam della partita dell’Inter non è stata caricata. Lazio-Milan si è giocata domenica sera ed è stata caricata. Inter-Atalanta sabato alle 15… e non è stata caricata. Attendiamo Avranno smarrito i video x.com